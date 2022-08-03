Блондинка в нокауте (фильм, 2010) смотреть онлайн

Блондинка в нокауте
Блондинка в нокауте

Блондинка в нокауте (фильм, 2010)

2010, Блондинка в нокауте
Комедия88 мин18+

О фильме

Сосед со своей семьей страдает от результатов славы великого боксера. Пробитый чемпионом соседский потолок, залитая водой квартира, прыгающие с крыши люди, и другие проблемы дарит соседям звезда ринга Серега…

Страна
Украина
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

3.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Блондинка в нокауте»