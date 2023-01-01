Близкие контакты третьей степени (фильм, 1977) смотреть онлайн

Сюжет

Сбои в подаче электроэнергии, возвращение из ниоткуда самолетов, исчезнувших в 1945 году, обескураживают ученых. Наименее скептичные люди науки расценивают эти явления, как прямое доказательство существования разумной инопланетной формы жизни. Выехавший на повреждение электрик Рой Нери встретился с настоящим НЛО: автомобиль, в котором ехал Рой, попал под мощный пучок света, затем над шоссе пронеслись 4 светящихся шара и пропали за горизонтом. После контакта с внеземной цивилизацией Рой оказывается во власти странных видений, и это происходит не только с ним.



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