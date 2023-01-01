Близкие контакты третьей степени (фильм, 1977) смотреть онлайн
8.31977, Close Encounters of the Third Kind
Фантастика, Комедии131 мин12+
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Сюжет
Сбои в подаче электроэнергии, возвращение из ниоткуда самолетов, исчезнувших в 1945 году, обескураживают ученых. Наименее скептичные люди науки расценивают эти явления, как прямое доказательство существования разумной инопланетной формы жизни. Выехавший на повреждение электрик Рой Нери встретился с настоящим НЛО: автомобиль, в котором ехал Рой, попал под мощный пучок света, затем над шоссе пронеслись 4 светящихся шара и пропали за горизонтом. После контакта с внеземной цивилизацией Рой оказывается во власти странных видений, и это происходит не только с ним.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Фантастика, Приключения
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Спилберг
- Актёр
Ричард
Дрейфусс
- ФТАктёр
Франсуа
Трюффо
- Актриса
Тери
Гарр
- МДАктриса
Мелинда
Диллон
- Актёр
Боб
Балабан
- ДПАктёр
Дж.
Патрик МакНамара
- УДАктёр
Уоррен
Дж. Кеммерлинг
- РБАктёр
Робертс
Блоссом
- ФДАктёр
Филип
Доддс
- КГАктёр
Кэри
Гуффи
- Сценарист
Стивен
Спилберг
- ДБСценарист
Джерри
Белсон
- ДХСценарист
Джон
Хилл
- ХБСценарист
Хэл
Барвуд
- ДФПродюсер
Джулия
Филлипс
- МФПродюсер
Майкл
Филлипс
- КЛПродюсер
Кларк
Л. Пэйлоу
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ДАХудожник
Дэниэл
А. Ломино
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ВЖОператор
Вилмош
Жигмонд
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс