Близкие контакты третьей степени (фильм, 1977) смотреть онлайн
1977, Close Encounters of the Third Kind
Фантастика, Драма131 мин18+
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О фильме
Сбои в подаче электроэнергии, возвращение из ниоткуда самолетов, исчезнувших в 1945 году, обескураживают ученых. Наименее скептичные люди науки расценивают эти явления, как прямое доказательство существования разумной инопланетной формы жизни.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения, Драма
КачествоSD
Время131 мин / 02:11
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Спилберг
- Актёр
Ричард
Дрейфусс
- ФТАктёр
Франсуа
Трюффо
- Актриса
Тери
Гарр
- МДАктриса
Мелинда
Диллон
- Актёр
Боб
Балабан
- ДПАктёр
Дж.
Патрик МакНамара
- УДАктёр
Уоррен
Дж. Кеммерлинг
- РБАктёр
Робертс
Блоссом
- ФДАктёр
Филип
Доддс
- КГАктёр
Кэри
Гуффи
- Сценарист
Стивен
Спилберг
- ДБСценарист
Джерри
Белсон
- ДХСценарист
Джон
Хилл
- ХБСценарист
Хэл
Барвуд
- ДФПродюсер
Джулия
Филлипс
- МФПродюсер
Майкл
Филлипс
- КЛПродюсер
Кларк
Л. Пэйлоу
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ДАХудожник
Дэниэл
А. Ломино
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ВЖОператор
Вилмош
Жигмонд
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс