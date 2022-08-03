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Близкие контакты третьей степени

Близкие контакты третьей степени (фильм, 1977) смотреть онлайн

1977, Close Encounters of the Third Kind
Фантастика, Драма131 мин18+

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О фильме

Сбои в подаче электроэнергии, возвращение из ниоткуда самолетов, исчезнувших в 1945 году, обескураживают ученых. Наименее скептичные люди науки расценивают эти явления, как прямое доказательство существования разумной инопланетной формы жизни.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
131 мин / 02:11

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Близкие контакты третьей степени»