Блэйд 2 (фильм, 2002) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В мрачном карнавале смерти легенда прорубает себе путь через орды монстров. «Блэйд 2» — стильный боевик Гильермо дель Торо по мотивам серии комиксов 70-х годов. Изобретательные бои, готическая эстетика и фонтаны крови создают жуткую, но притягательную атмосферу.
Блэйд, наполовину человек, наполовину вампир, сталкивается с новой угрозой — жнецами. Это мутировавшие вампиры, которые охотятся как на людей, так и на своих товарищей по вкусовым предпочтениям. Вампирский центркомитет, слегка опасаясь за свое благополучие, упрашивает Блэйда объединиться с элитным отрядом «Кровавая стая». Вместе с наставником Уистлером, вооруженным новыми гаджетами вроде ультрафиолетовых гранат, Блэйд с воодушевлением вступает на скользкий кровавый путь. Жестокие схватки, где клинки рассекают плоть, а жнецы разрывают жертв с нечеловеческой яростью, приводят к раскрытию зловещего заговора.
Фильм «Блэйд 2» — лихое мочилово с вихрем сражений, где кровь льется водопадами, а экшен выкручен на максимум.
Рейтинг
- Режиссёр
Гильермо
дель Торо
- Актёр
Уэсли
Снайпс
- ККАктёр
Крис
Кристофферсон
- РПАктёр
Рон
Перлман
- Актриса
Леонор
Варела
- Актёр
Норман
Ридус
- Актёр
Томас
Кречман
- Актёр
Люк
Госс
- МШАктёр
Мэтт
Шульце
- ДДАктёр
Дэнни
Джон-Джулс
- ДЙАктёр
Донни
Йен
- ДССценарист
Дэвид
С. Гойер
- МВСценарист
Марв
Вольфман
- ДКСценарист
Джин
Колан
- ПФПродюсер
Питер
Франкфурт
- ПДПродюсер
Патрик
Дж. Палмер
- Продюсер
Уэсли
Снайпс
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЭРХудожница
Элинор
Роуз Гэлбрейт
- ЯСХудожник
Яромир
Сварч
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. Трусдейл
- ВПХудожница
Венди
Партридж
- ДКХудожник
Джеффри
Кашон
- ГБОператор
Габриель
Беристайн
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами