Блэйд 2 (фильм, 2002) смотреть онлайн

9.02002, Blade II
Ужасы, Фэнтези112 мин18+

В мрачном карнавале смерти легенда прорубает себе путь через орды монстров. «Блэйд 2» — стильный боевик Гильермо дель Торо по мотивам серии комиксов 70-х годов. Изобретательные бои, готическая эстетика и фонтаны крови создают жуткую, но притягательную атмосферу.

Блэйд, наполовину человек, наполовину вампир, сталкивается с новой угрозой — жнецами. Это мутировавшие вампиры, которые охотятся как на людей, так и на своих товарищей по вкусовым предпочтениям. Вампирский центркомитет, слегка опасаясь за свое благополучие, упрашивает Блэйда объединиться с элитным отрядом «Кровавая стая». Вместе с наставником Уистлером, вооруженным новыми гаджетами вроде ультрафиолетовых гранат, Блэйд с воодушевлением вступает на скользкий кровавый путь. Жестокие схватки, где клинки рассекают плоть, а жнецы разрывают жертв с нечеловеческой яростью, приводят к раскрытию зловещего заговора.

Фильм «Блэйд 2» — лихое мочилово с вихрем сражений, где кровь льется водопадами, а экшен выкручен на максимум.

Страна
США, Германия
Жанр
Ужасы, Боевик, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

