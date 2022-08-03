Блэйд 2 (фильм, 2002) смотреть онлайн

В мрачном карнавале смерти легенда прорубает себе путь через орды монстров. «Блэйд 2» — стильный боевик Гильермо дель Торо по мотивам серии комиксов 70-х годов. Изобретательные бои, готическая эстетика и фонтаны крови создают жуткую, но притягательную атмосферу.



Блэйд, наполовину человек, наполовину вампир, сталкивается с новой угрозой — жнецами. Это мутировавшие вампиры, которые охотятся как на людей, так и на своих товарищей по вкусовым предпочтениям. Вампирский центркомитет, слегка опасаясь за свое благополучие, упрашивает Блэйда объединиться с элитным отрядом «Кровавая стая». Вместе с наставником Уистлером, вооруженным новыми гаджетами вроде ультрафиолетовых гранат, Блэйд с воодушевлением вступает на скользкий кровавый путь. Жестокие схватки, где клинки рассекают плоть, а жнецы разрывают жертв с нечеловеческой яростью, приводят к раскрытию зловещего заговора.



Фильм «Блэйд 2» — лихое мочилово с вихрем сражений, где кровь льется водопадами, а экшен выкручен на максимум.

