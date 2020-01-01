Бладшот (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Фантастический боевик «Бладшот» — фильм 2020 года о солдате, который в буквальном смысле воскрес из мертвых, но заплатил за это слишком многим.
Элитный морпех Рэй Гаррисон и его жена погибли от рук террориста, но секретная корпорация с помощью нанотехнологий возвращает мужчину к жизни. Рэй обретает сверхчеловеческие способности: онс восстанавливается после смертельных ран и обладает невероятной силой. Однако став машиной для убийства, морпех утратил память. Некоторые события ему все-таки удается восстановить, вот только истинны ли эти воспоминания, или, может, кому-то выгодно, чтобы Рэй думал так?
Если вам по душе зрелищные боевики, вечер, когда будете смотреть «Бладшот», окажется незабываемым. Или, может, кому-то выгодно, чтобы вы думали так?
Бладшот смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША, Китай
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоFull HD, SD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
- Актёр
Вин
Дизель
- Актёр
Гай
Пирс
- ЛМАктёр
Ламорн
Моррис
- ЭГАктриса
Эйса
Гонсалес
- Актёр
Сэм
Хьюэн
- СДАктёр
Сиддхартх
Дхананджай
- ТРАктриса
Талула
Райли
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- ЙХАктёр
Йоуханнес
Хёйкюр Йоуханнессон
- АЭАктёр
Алекс
Эрнандес
- ЭХСценарист
Эрик
Хайссерер
- Сценарист
Джефф
Уодлоу
- КВСценарист
Кевин
ВанХук
- Продюсер
Вин
Дизель
- ЧИПродюсер
Черил
Иток
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чонишвили
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рожковский
- СЛХудожник
Саймон
Ламонт
- КФХудожница
Келси
Фаулер
- ДММонтажёр
Джим
Мэй
- ЖЖОператор
Жак
Жуффре
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски