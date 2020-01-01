Бладшот (фильм, 2020) смотреть онлайн

Фантастический боевик «Бладшот» — фильм 2020 года о солдате, который в буквальном смысле воскрес из мертвых, но заплатил за это слишком многим.



Элитный морпех Рэй Гаррисон и его жена погибли от рук террориста, но секретная корпорация с помощью нанотехнологий возвращает мужчину к жизни. Рэй обретает сверхчеловеческие способности: онс восстанавливается после смертельных ран и обладает невероятной силой. Однако став машиной для убийства, морпех утратил память. Некоторые события ему все-таки удается восстановить, вот только истинны ли эти воспоминания, или, может, кому-то выгодно, чтобы Рэй думал так?



Если вам по душе зрелищные боевики, вечер, когда будете смотреть «Бладшот», окажется незабываемым. Или, может, кому-то выгодно, чтобы вы думали так?



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