В окрестностях небольшого городка падает самолeт, на борту которого чрезвычайно опасный вирус. Зараза попадает в водную систему города, люди один за другим «заболевают» и начинают яростно набрасываться на всех подряд. Военные оперативно запирают город на карантин, периодически отстреливая зараженных.

