Безумцы
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Безумцы

Безумцы (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.22010, Безумцы
Ужасы96 мин18+

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О фильме

В окрестностях небольшого городка падает самолeт, на борту которого чрезвычайно опасный вирус. Зараза попадает в водную систему города, люди один за другим «заболевают» и начинают яростно набрасываться на всех подряд. Военные оперативно запирают город на карантин, периодически отстреливая зараженных.

Страна
США, ОАЭ
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Безумцы»