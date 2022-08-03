Безумцы (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.22010, Безумцы
Ужасы96 мин18+
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О фильме
В окрестностях небольшого городка падает самолeт, на борту которого чрезвычайно опасный вирус. Зараза попадает в водную систему города, люди один за другим «заболевают» и начинают яростно набрасываться на всех подряд. Военные оперативно запирают город на карантин, периодически отстреливая зараженных.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Брек
Эйснер
- Актёр
Тимоти
Олифант
- Актриса
Рада
Митчелл
- ДААктёр
Джо
Андерсон
- Актриса
Даниэль
Панабэйкер
- КЛАктриса
Кристи
Линн Смит
- БРАктёр
Бретт
Рикаби
- ПБАктёр
Престон
Бэйли
- ДЭАктёр
Джон
Эйлуорд
- ДРАктёр
Джо
Риган
- Актёр
Гленн
Моршауэр
- СКСценарист
Скотт
Козар
- ДАСценарист
Джордж
А. Ромеро
- Продюсер
Роб
Кауэн
- ДГПродюсер
Дин
Георгарис
- БЭПродюсер
Брайан
Э. Франкиш
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Михаил
Тарабукин
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- МАОператор
Максим
Александр
- МАКомпозитор
Марк
Айшем