Wink
Фильмы
Безумная свадьба

Безумная свадьба (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?
Комедия92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Мсье Верней и его жена — добропорядочная буржуазная французская супружеская пара, родители четырех красавиц-дочерей. Три дочери уже нашли свое счастье, вот только мужья, по мнению родителей, подкачали: один — китаец, другой — араб, третий — еврей. Пришло время четвертой дочери выйти замуж...

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Безумная свадьба»