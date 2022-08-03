Безумная свадьба (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?
Комедия92 мин18+
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О фильме
Мсье Верней и его жена — добропорядочная буржуазная французская супружеская пара, родители четырех красавиц-дочерей. Три дочери уже нашли свое счастье, вот только мужья, по мнению родителей, подкачали: один — китаец, другой — араб, третий — еврей. Пришло время четвертой дочери выйти замуж...
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ФдРежиссёр
Филипп
де Шоврон
- Актёр
Кристиан
Клавье
- ШЛАктриса
Шанталь
Лоби
- АААктёр
Ари
Абиттан
- МСАктёр
Меди
Садун
- ФШАктёр
Фредерик
Шо
- НДАктёр
Нум
Дьявара
- ФБАктриса
Фредерик
Бель
- ДПАктриса
Джулия
Пьятон
- ЭКАктриса
Эмили
Кан
- Актриса
Элоди
Фонтан
- ФдСценарист
Филипп
де Шоврон
- ГЛСценарист
Ги
Лоран
- РРПродюсер
Ромен
Ройтман
- МГПродюсер
Майкл
Голдберг
- БВПродюсер
Борис
Ван Жилс
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- СБХудожница
Сесилия
Блом
- ВМОператор
Венсан
Матиа
- МШКомпозитор
Марк
Шуарен