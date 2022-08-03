Безумная свадьба (фильм, 2014) смотреть онлайн

Мсье Верней и его жена — добропорядочная буржуазная французская супружеская пара, родители четырех красавиц-дочерей. Три дочери уже нашли свое счастье, вот только мужья, по мнению родителей, подкачали: один — китаец, другой — араб, третий — еврей. Пришло время четвертой дочери выйти замуж...

