Бездна (фильм, 1989) смотреть онлайн

О фильме
Фильм«Бездна»1989 года—революционный для своего времени позрелищностинаучно-фантастическийтриллер Джеймса Кэмерона, удостоенный премии«Оскар»завизуальные эффекты. Кино исследует границы человеческого мужества перед лицом неизведанного.
Экипаж подводной буровой платформы становится свидетелем катастрофы атомной субмарины. Туда отправлен спецназ. Спасательная операция оборачивается столкновением снеопознанными подводными объектами. Главный наплатформе Бад Бригман иего жена Линдси попадают вцентр конфликта между военными игражданскими. Нарастающая паранойя итехнические неполадки усугубляют кризис. Напряжение растет помере того, как команда осознает, что стала участником контакта свнеземной цивилизацией…
Поклонникам творчества Кэмерона изрелищных экшенов это кино обязательно надо смотреть.«Бездна»остается эталоном совмещения мощного сюжета сноваторскими визуальными решениями.
СтранаСША
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время134 мин / 02:14
Рейтинг
- Режиссёр
Джеймс
Кэмерон
- Актёр
Эд
Харрис
- Актриса
Мэри
Элизабет Мастрантонио
- Актёр
Майкл
Бин
- ЛБАктёр
Лео
Бёрместер
- Актёр
Тодд
Графф
- ДБАктёр
Джон
Бедфорд Ллойд
- ДКАктёр
Дж.
К. Куин
- Актриса
Кимберли
Скотт
- ККАктёр
Капитан
Кидд Брюер мл.
- ДРАктёр
Джордж
Роберт Клек
- Сценарист
Джеймс
Кэмерон
- Продюсер
Гейл
Энн Хёрд
- ВЛПродюсер
Ван
Линг
- ПЧХудожник
Питер
Чайлдз
- ДСХудожник
Джозеф
С. Немец III
- ДЭХудожница
Дебора
Эвертон
- ЭКХудожница
Энн
Калджиэн
- КБМонтажёр
Конрад
Бафф IV
- ДГМонтажёр
Джоэль
Гудман
- Монтажёр
Стивен
Куэйл
- ХЭМонтажёр
Ховард
Э. Смит
- Оператор
Микаэл
Саломон
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри