Бездна (фильм, 1989) смотреть онлайн

Фильм«Бездна»1989 года—революционный для своего времени позрелищностинаучно-фантастическийтриллер Джеймса Кэмерона, удостоенный премии«Оскар»завизуальные эффекты. Кино исследует границы человеческого мужества перед лицом неизведанного.



Экипаж подводной буровой платформы становится свидетелем катастрофы атомной субмарины. Туда отправлен спецназ. Спасательная операция оборачивается столкновением снеопознанными подводными объектами. Главный наплатформе Бад Бригман иего жена Линдси попадают вцентр конфликта между военными игражданскими. Нарастающая паранойя итехнические неполадки усугубляют кризис. Напряжение растет помере того, как команда осознает, что стала участником контакта свнеземной цивилизацией…



Поклонникам творчества Кэмерона изрелищных экшенов это кино обязательно надо смотреть.«Бездна»остается эталоном совмещения мощного сюжета сноваторскими визуальными решениями.

