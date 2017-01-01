Безбашенные (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Renegades
Боевики, Приключения100 мин18+
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Сюжет
История о команде морских пехотинцев, которые во время Боснийской войны находят невообразимый клад на дне озера. Героям предстоит разгадать тайну, много лет покрывавшую эти сокровища.
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5.5 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Куэйл
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- Актёр
Салливан
Стэплтон
- Актёр
Чарли
Бьюли
- Актриса
Сильвия
Хукс
- Актёр
Джошуа
Генри
- ДМАктёр
Дирмед
Мёрта
- ДЛАктёр
Димитрий
Леонидас
- КШАктёр
Клеменс
Шик
- Актёр
Юэн
Бремнер
- ПДАктёр
Питер
Давор
- РУСценарист
Ричард
Уэнк
- Сценарист
Люк
Бессон
- РБПродюсер
Рафаэль
Бенолье
- Продюсер
Люк
Бессон
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ЮСАкт�ёр дубляжа
Юрий
Сосков
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Брайковская
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Кудрявец
- ЭКАктёр дубляжа
Эльдар
Куртсеитов
- ИХХудожник
Иво
Хусняк
- КОХудожница
Корнелия
Отт
- ЭВХудожница
Эстер
Вальц
- КЛХудожница
Кара
Линдстрём
- БПОператор
Брайан
Пирсон
- ЭСКомпозитор
Эрик
Серра