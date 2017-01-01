Безбашенные (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

История о команде морских пехотинцев, которые во время Боснийской войны находят невообразимый клад на дне озера. Героям предстоит разгадать тайну, много лет покрывавшую эти сокровища.



Безбашенные смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в рус�ской озвучке на видеосервисе Wink.