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Безбашенные

Безбашенные (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Renegades
Боевики, Приключения100 мин18+

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Сюжет

История о команде морских пехотинцев, которые во время Боснийской войны находят невообразимый клад на дне озера. Героям предстоит разгадать тайну, много лет покрывавшую эти сокровища.

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Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Безбашенные»

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