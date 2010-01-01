Без истерики! (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Hysteria
Драмы95 мин18+
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Сюжет
Викторианская Англия, 1880 год. Выпускник медицинской школы Мортимер Грэнвиль устраивается на работу в кабинет доктора Далримпла, который славится на весь Лондон уникальным методом лечения «истерии» — женского перевозбуждения — с помощью интимного массажа.
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Информация
СтранаВеликобритания, Германия, Франция
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ТУРежиссёр
Таня
Уэкслер
- ХДАктёр
Хью
Дэнси
- Актриса
Мэгги
Джилленхол
- Актёр
Джонатан
Прайс
- Актриса
Фелисити
Джонс
- Актёр
Руперт
Эверетт
- Актриса
Эшли
Дженсен
- ШСАктриса
Шеридан
Смит
- Актриса
Джемма
Джонс
- МРАктёр
Малкольм
Ренни
- ККАктриса
Ким
Крисвелл
- СДСценарист
Стивен
Дайер
- ДМСценарист
Джона
Марш
- ДКПродюсер
Джуди
Каиро
- СКПродюсер
Сара
Кертис
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- НЭХудожник
Ник
Эде
- ШУХудожница
Шарлотта
Уоттс
- ДГМонтажёр
Джон
Грегори
- ШБОператор
Шон
Боббитт
- ГВКомпозитор
Гаст
Вальтцинг