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Беспокойное хозяйство
Актёры и съёмочная группа фильма «Беспокойное хозяйство»

Актёры и съёмочная группа фильма «Беспокойное хозяйство»

Режиссёры

Михаил Жаров

Михаил Жаров

Режиссёр

Актёры

Людмила Целиковская

Людмила Целиковская

Актрисаефрейтор Тоня
Александр Граве

Александр Граве

Актёррядовой Огурцов
Михаил Жаров

Михаил Жаров

Актёрстаршина Семибаб
Виталий Доронин

Виталий Доронин

Актёрлетчик Крошкин
Юрий Любимов

Юрий Любимов

Актёрфранцузский летчик Лярошель
Владимир Балашов

Владимир Балашов

Актёрфранцузский летчик Дюрэн
Георгий Светлани

Георгий Светлани

Актёррядовой Сороконожкин
Владимир Уральский

Владимир Уральский

Актёррядовой Гвоздарев
Сергей Филиппов

Сергей Филиппов

Актёрнемецкий разведчик Краусс
Евгений Велихов

Евгений Велихов

Актёрнемецкий генерал Риттенбах
Иван Лагутин

Иван Лагутин

Актёрнемецкий полковник
М. Зилов

М. Зилов

Актёрнемецкий полковник
Михаил Пуговкин

Михаил Пуговкин

Актёр
Лев Иванов

Лев Иванов

Актёр

Сценаристы

Леонид Тур

Леонид Тур

Сценарист

Художники

Борис Чеботарев

Борис Чеботарев

Художник

Монтажёры

Гали Славатинская

Гали Славатинская

Монтажёр

Операторы

Валентин Павлов

Валентин Павлов

Оператор

Композиторы

Юрий Милютин

Юрий Милютин

Композитор