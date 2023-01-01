Беспокойное хозяйство (фильм, 1946) смотреть онлайн
9.21946, Беспокойное хозяйство
Мюзикл, Комедия81 мин0+
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О фильме
Трогательная комедия - первый фильм известного актера Михаила Жарова - знакомит нас с рядовыми бойцами, взявшими на себя заботу по обслуживанию бутафорского аэродрома, отвлекающего внимание врага.
Ефрейтора Тоню любят два летчика - Герой Советского Союза Крошкин и французск�ий офицер Лярошель, которые навещают девушку между боями. Фильм, в частности, показывает кому и почему она отдаст своё предпочтение.
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Рейтинг
- Режиссёр
Михаил
Жаров
- ЛЦАктриса
Людмила
Целиковская
- АГАктёр
Александр
Граве
- Актёр
Михаил
Жаров
- ВДАктёр
Виталий
Доронин
- Актёр
Юрий
Любимов
- ВБАктёр
Владимир
Балашов
- ГСАктёр
Георгий
Светлани
- ВУАктёр
Владимир
Уральский
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- ЕВАктёр
Евгений
Велихов
- ИЛАктёр
Иван
Лагутин
- МЗАктёр
М.
Зилов
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- ЛИАктёр
Лев
Иванов
- ЛТСценарист
Леонид
Тур
- БЧХудожник
Борис
Чеботарев
- ГСМонтажёр
Гали
Славатинская
- ВПОператор
Валентин
Павлов
- ЮМКомпозитор
Юрий
Милютин