Беспокойное хозяйство (фильм, 1946) смотреть онлайн

Трогательная комедия - первый фильм известного актера Михаила Жарова - знакомит нас с рядовыми бойцами, взявшими на себя заботу по обслуживанию бутафорского аэродрома, отвлекающего внимание врага.



Ефрейтора Тоню любят два летчика - Герой Советского Союза Крошкин и французск�ий офицер Лярошель, которые навещают девушку между боями. Фильм, в частности, показывает кому и почему она отдаст своё предпочтение.



Беспокойное хозяйство смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.