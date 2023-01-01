Беспокойное хозяйство
Wink
Фильмы
Беспокойное хозяйство

Беспокойное хозяйство (фильм, 1946) смотреть онлайн

9.21946, Беспокойное хозяйство
Мюзикл, Комедия81 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Трогательная комедия - первый фильм известного актера Михаила Жарова - знакомит нас с рядовыми бойцами, взявшими на себя заботу по обслуживанию бутафорского аэродрома, отвлекающего внимание врага.

Ефрейтора Тоню любят два летчика - Герой Советского Союза Крошкин и французский офицер Лярошель, которые навещают девушку между боями. Фильм, в частности, показывает кому и почему она отдаст своё предпочтение.

Беспокойное хозяйство смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Комедия, Мюзикл
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Беспокойное хозяйство»