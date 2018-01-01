Wink
Бесконечная история
Актёры и съёмочная группа фильма «Бесконечная история»

Режиссёры

Вольфганг Петерсен

Wolfgang Petersen
Режиссёр

Актёры

Бэррет Оливер

Barret Oliver
АктёрBastian
Джералд Макрэйни

Gerald McRaney
АктёрBastian's Father
Драм Гаррет

Chris Eastman
Актёр1st Bully (в титрах: Drum Garrett)
Дэррил Кукси

Darryl Cooksey
Актёр2nd Bully
Николас Гилберт

Nicholas Gilbert
Актёр3rd Bully
Томас Хилл

Thomas Hill
АктёрCarl Conrad Coreander
Дип Рой

Deep Roy
АктёрTeeny Weeny
Тило Прюкнер

Tilo Prückner
АктёрNight Hob
Моузес Ганн

Moses Gunn
АктёрCairon
Ноа Хэтэуэй

Noah Hathaway
АктёрAtreyu

Сценаристы

Вольфганг Петерсен

Wolfgang Petersen
Сценарист
Герман Вайгель

Herman Weigel
Сценарист
Михаэль Энде

Michael Ende
Сценарист
Роберт Истон

Robert Easton
Сценарист

Продюсеры

Марк Дэймон

Mark Damon
Продюсер
Бернд Айхингер

Bernd Eichinger
Продюсер
Дитер Гайслер

Dieter Geissler
Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Ясулович

Актёр дубляжа
Мария Виноградова

Актриса дубляжа
Наталья Вавилова

Актриса дубляжа
Николай Граббе

Актёр дубляжа
Артур Нищенкин

Актёр дубляжа

Художники

Гёц Вейднер

Götz Weidner
Художник
Диему Реми

Diemut Remy
Художник
Рольф Цехетбауэр

Rolf Zehetbauer
Художник

Монтажёры

Яне Зайц

Jane Seitz
Монтажёр

Операторы

Йост Вакано

Jost Vacano
Оператор

Композиторы

Клаус Дольдингер

Klaus Doldinger
Композитор
Джорджо Мородер

Giorgio Moroder
Композитор