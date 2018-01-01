WinkДетямБесконечная историяАктёры и съёмочная группа фильма «Бесконечная история»
Актёры и съёмочная группа фильма «Бесконечная история»
Актёры
АктёрBastian
Бэррет ОливерBarret Oliver
АктёрBastian's Father
Джералд МакрэйниGerald McRaney
Актёр1st Bully (в титрах: Drum Garrett)
Драм ГарретChris Eastman
Актёр2nd Bully
Дэррил КуксиDarryl Cooksey
Актёр3rd Bully
Николас ГилбертNicholas Gilbert
АктёрCarl Conrad Coreander
Томас ХиллThomas Hill
АктёрTeeny Weeny
Дип РойDeep Roy
АктёрNight Hob
Тило ПрюкнерTilo Prückner
АктёрCairon
Моузес ГаннMoses Gunn
АктёрAtreyu