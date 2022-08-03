Бесконечная история (фильм, 1984) смотреть онлайн
8.31984, Die unendliche Geschichte
Фэнтези, Семейный90 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Убегая от школьных хулиганов, 10-летний Бастиан спрятался в старой книжной лавке, где нашел таинственную книгу, изукрашенную орнаментом. Открыв ее, Бастиан попал в призрачный фантастический мир бегающих улиток, летающих собак, бескрылых Драконов Удачи, проказливых эльфов и ходячей каменоломни по имени Камнекус. Но волшебной стране Фантазии и ее правительнице, Девочке-Императрице, угрожает страшная напасть под названием Ничто, порожденная «несбывшимися мечтами». Спасти Фантазию могут лишь юный воин Атрейю и сила воображения необыкновенного мечтателя Бастиана...
СтранаГермания
ЖанрСемейный, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Вольфганг
Петерсен
- БОАктёр
Бэррет
Оливер
- ДМАктёр
Джералд
Макрэйни
- ДГАктёр
Драм
Гаррет
- ДКАктёр
Дэррил
Кукси
- НГАктёр
Николас
Гилберт
- ТХАктёр
Томас
Хилл
- ДРАктёр
Дип
Рой
- Актёр
Тило
Прюкнер
- МГАктёр
Моузес
Ганн
- НХАктёр
Ноа
Хэтэуэй
- Сценарист
Вольфганг
Петерсен
- ГВСценарист
Герман
Вайгель
- МЭСценарист
Михаэль
Энде
- РИСценарист
Роберт
Истон
- Продюсер
Марк
Дэймон
- БАПродюсер
Бернд
Айхингер
- ДГПродюсер
Дитер
Гайслер
- Актёр дубляжа
Игорь
Ясулович
- МВАктриса дубляжа
Мария
Виноградова
- НВАктриса дубляжа
Наталья
Вавилова
- НГАктёр дубляжа
Николай
Граббе
- АНАктёр дубляжа
Артур
Нищенкин
- ГВХудожник
Гёц
Вейднер
- ДРХудожник
Диему
Реми
- РЦХудожник
Рольф
Цехетбауэр
- ЯЗМонтажёр
Яне
Зайц
- Оператор
Йост
Вакано
- КДКомпозитор
Клаус
Дольдингер
- ДМКомпозитор
Джорджо
Мородер