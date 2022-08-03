Бесконечная история (фильм, 1984) смотреть онлайн

Бесконечная история
Бесконечная история

8.31984, Die unendliche Geschichte
Фэнтези, Семейный90 мин0+

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Убегая от школьных хулиганов, 10-летний Бастиан спрятался в старой книжной лавке, где нашел таинственную книгу, изукрашенную орнаментом. Открыв ее, Бастиан попал в призрачный фантастический мир бегающих улиток, летающих собак, бескрылых Драконов Удачи, проказливых эльфов и ходячей каменоломни по имени Камнекус. Но волшебной стране Фантазии и ее правительнице, Девочке-Императрице, угрожает страшная напасть под названием Ничто, порожденная «несбывшимися мечтами». Спасти Фантазию могут лишь юный воин Атрейю и сила воображения необыкновенного мечтателя Бастиана...

Страна
Германия
Жанр
Семейный, Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

