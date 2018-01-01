Белый лебедь (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.92018, Sonja: The White Swan
Драмы, Исторические110 мин18+
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Сюжет
Биографическая драма о головокружительном взлете и стремительном падении Сони Хени — норвежской фигуристки, ставшей кинозвездой в Голливуде. В фильме показаны основные вехи извилистого пути артистки с середины 1930-х до 1950-х годов. Что же подтолкнуло успешную Соню к саморазрушению?
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Информация
СтранаНорвегия
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АСРежиссёр
Анне
Севитски
- ИМАктриса
Ине
Марие Вильман
- ВКАктриса
Валин
Кэйн
- ЭСАктёр
Эльдар
Скар
- АМАктёр
Андерс
Мордал
- АфАктриса
Аннеке
фон дер Липпе
- ЭМАктёр
Эйдан
Макардл
- МААктёр
Малкольм
Адамс
- ХОАктёр
Хью
О’Конор
- ПСАктёр
Пол
Сверре Валхейм Хаген
- НШАктриса
Норма
Шиэн
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- МПХудожник
Марина
Позанко
- ЛМХудожница
Лена
Моссум
- СБКомпозитор
Стейн
Берге Свендсен