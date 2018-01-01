Белый лебедь
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Белый лебедь

Белый лебедь (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.92018, Sonja: The White Swan
Драмы, Исторические110 мин18+

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Сюжет

Биографическая драма о головокружительном взлете и стремительном падении Сони Хени — норвежской фигуристки, ставшей кинозвездой в Голливуде. В фильме показаны основные вехи извилистого пути артистки с середины 1930-х до 1950-х годов. Что же подтолкнуло успешную Соню к саморазрушению?

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Информация

Страна
Норвегия
Качество
SD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белый лебедь»

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