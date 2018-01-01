Wink
Белфаст
Актёры и съёмочная группа фильма «Белфаст»

Режиссёры

Кеннет Брана

Kenneth Branagh
Режиссёр

Актёры

Катрина Балф

Caitríona Balfe
АктрисаMa
Джуди Денч

Judi Dench
АктрисаGranny
Джейми Дорнан

Jamie Dornan
АктёрPa
Киран Хайндс

Ciarán Hinds
АктёрPop
Джуд Хилл

Jude Hill
АктёрBuddy
Льюис Макэски

Lewis McAskie
АктёрWill
Джози Уокер

Josie Walker
АктрисаAuntie Violet
Несса Эрикссон

Nessa Eriksson
АктрисаCousin Vanessa

Сценаристы

Кеннет Брана

Kenneth Branagh
Сценарист

Продюсеры

Кеннет Брана

Kenneth Branagh
Продюсер

Актёры дубляжа

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Наталья Казначеева

Актриса дубляжа
Александр Лучинин

Актёр дубляжа
Борис Токарев

Актёр дубляжа
Павел Россошанский

Актёр дубляжа

Художники

Роберт Войси

Robert Voysey
Художник

Монтажёры

Уна Ни Гонила

Úna Ní Dhonghaíle
Монтажёр

Операторы

Харис Замбарлукос

Haris Zambarloukos
Оператор

Композиторы

Вэн Моррисон

Van Morrison
Композитор