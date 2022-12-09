Белфаст (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Белфаст, 1960-е. Девятилетнему Бадди предстоит научиться взрослой жизни в мире, который внезапно изменился до неузнаваемости. Крепкое любящее сообщество и всё, к чему он привык, никогда не будут прежними. Неизменными остаются лишь радость, смех, музыка и созидательная магия кино.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Мелодрама, Биография
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Кеннет
Брана
- Актриса
Катрина
Балф
- Актриса
Джуди
Денч
- ДДАктёр
Джейми
Дорнан
- Актёр
Киран
Хайндс
- ДХАктёр
Джуд
Хилл
- ЛМАктёр
Льюис
Макэски
- ДУАктриса
Джози
Уокер
- НЭАктриса
Несса
Эрикссон
- Сценарист
Кеннет
Брана
- Продюсер
Кеннет
Брана
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ПРАктёр дубляжа
Павел
Россошанский
- РВХудожник
Роберт
Войси
- УНМонтажёр
Уна
Ни Гонила
- ХЗОператор
Харис
Замбарлукос
- ВМКомпозитор
Вэн
Моррисон