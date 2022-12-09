Белфаст, 1960-е. Девятилетнему Бадди предстоит научиться взрослой жизни в мире, который внезапно изменился до неузнаваемости. Крепкое любящее сообщество и всё, к чему он привык, никогда не будут прежними. Неизменными остаются лишь радость, смех, музыка и созидательная магия кино.





