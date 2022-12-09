Белфаст
Wink
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Белфаст
7.72021, Belfast
Драма, Биография94 мин18+

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Белфаст (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Белфаст, 1960-е. Девятилетнему Бадди предстоит научиться взрослой жизни в мире, который внезапно изменился до неузнаваемости. Крепкое любящее сообщество и всё, к чему он привык, никогда не будут прежними. Неизменными остаются лишь радость, смех, музыка и созидательная магия кино.


Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белфаст»