Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
Wink
Фильмы
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.22018, Maze Runner: The Death Cure
Фантастика, Боевик138 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Финальная часть постапокалиптической трилогии. Минхо захвачен корпорацией «П.О.Р.О.К», которая проводит над ним эксперименты с целью получить компонент для сыворотки от чумы. Томас и команда пытаются вытащить друга из плена.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
138 мин / 02:18

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»