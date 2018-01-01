Wink
Бегущий в лабиринте: Испытание огнем
Актёры и съёмочная группа фильма «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем»

Режиссёры

Уэс Болл

Wes Ball
Режиссёр

Актёры

Дилан О’Брайен

Dylan O'Brien
АктёрThomas
Кая Скоделарио

Kaya Scodelario
АктрисаTeresa
Ки Хон Ли

Ki Hong Lee
АктёрMinho
Томас Сэнгстер

Thomas Sangster
АктёрNewt
Декстер Дарден

Dexter Darden
АктёрFrypan
Алекс Дж. Флорес

Alexander Flores
АктёрWinston
Джейкоб Лофленд

Jacob Lofland
АктёрAris
Роза Салазар

Rosa Salazar
АктрисаBrenda
Джанкарло Эспозито

Giancarlo Esposito
АктёрJorge
Патриша Кларксон

Patricia Clarkson
АктрисаAva Paige

Сценаристы

Джеймс Дэшнер

James Dashner
Сценарист

Продюсеры

Марти Бауэн

Marty Bowen
Продюсер
Вик Годфри

Wyck Godfrey
Продюсер
Эллен Голдсмит-Вейн

Ellen Goldsmith-Vein
Продюсер
Джо Хартвик мл.

Joe Hartwick Jr.
Продюсер

Актёры дубляжа

Глеб Гаврилов

Актёр дубляжа
Ирина Обрезкова

Актриса дубляжа
Антон Кутузов

Актёр дубляжа
Иван Чабан

Актёр дубляжа
Иван Ефремов

Актёр дубляжа

Художники

Билли В. Рэй

Billy W. Ray
Художник
Санья Милкович Хэйс

Sanja Milkovic Hays
Художница
Келли Берри

Kelly Berry
Художница

Монтажёры

Дэн Циммерман

Dan Zimmerman
Монтажёр

Операторы

Дьюла Падош

Gyula Pados
Оператор