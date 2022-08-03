Бегущий в лабиринте: Испытание огнем (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.32015, Maze Runner: The Scorch Trials
Фантастика, Боевик126 мин18+
О фильме
Лабиринт пройден, но Томасу, Терезе, Минхо и прочим глэйдерам не приходится расслабляться. Таинственное руководство ПОРОКА — секретной организации, устроившей гонки на выживание — назначает ребятам новые, смертельно опасные испытания. На сей раз их ждет переход по раскаленной пустыне.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время126 мин / 02:06
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- УБРежиссёр
Уэс
Болл
- ДОАктёр
Дилан
О’Брайен
- Актриса
Кая
Скоделарио
- КХАктёр
Ки
Хон Ли
- ТСАктёр
Томас
Сэнгстер
- ДДАктёр
Декстер
Дарден
- АДАктёр
Алекс
Дж. Флорес
- ДЛАктёр
Джейкоб
Лофленд
- Актриса
Роза
Салазар
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- Актриса
Патриша
Кларксон
- ДДСценарист
Джеймс
Дэшнер
- Продюсер
Марти
Бауэн
- Продюсер
Вик
Годфри
- ЭГПродюсер
Эллен
Голдсмит-Вейн
- ДХПродюсер
Джо
Хартвик мл.
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- АКАктёр дубляжа
Антон
Кутузов
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ИЕАктёр дубляжа
Иван
Ефремов
- БВХудожник
Билли
В. Рэй
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- КБХудожница
Келли
Берри
- ДЦМонтажёр
Дэн
Циммерман
- ДПОператор
Дьюла
Падош