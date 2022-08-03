Бегущий в лабиринте: Испытание огнем (фильм, 2015) смотреть онлайн

Лабиринт пройден, но Томасу, Терезе, Минхо и прочим глэйдерам не приходится расслабляться. Таинственное руководство ПОРОКА — секретной организации, устроившей гонки на выживание — назначает ребятам новые, смертельно опасные испытания. На сей раз их ждет переход по раскаленной пустыне.

