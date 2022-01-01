Бегущие за волной (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Драма взросления с Люком Хемсвортом в роли мелкого преступника, бегущего от полиции и своих бывших коллег вместе с сыном-подростком. Бош — австралиец, любящий свободу и серфинг, а также легкие наркотики, которыми иногда приторговывает. Его сын Рокит тоже не прочь рассекать волны на доске, но с отцом общается мало — тот либо занят, либо отдыхает с друзьями. Их жизнь переворачивается, когда коррумпированные полицейские заставляю Боша продать крупную партию более тяжелых веществ. Вскоре он становится целью как для служителей закона, так и для своих партнеров, поэтому Бош, прихватив с собой Рокита, отправляется в импровизированный отпуск в Байрон-Бей. Как эта поездка повлияет на отношения отца и сына, расскажет фильм 2022 года «Бегущие за волной», который можно смотреть онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ТЭРежиссёр
Тайлер
Эткинс
- Актёр
Люк
Хемсворт
- РКАктёр
Расмус
Кинг
- ИЛАктриса
Изабель
Лукас
- ЛУАктриса
Лианна
Уолсмен
- МСАктёр
Мартин
Сакс
- МШАктёр
Майкл
Шисби
- СЛАктриса
Саванна
Ла Рэйн
- ХМАктриса
Хезер
Митчелл
- РОАктёр
Райан
Оливер Гелбарт
- КЧАктёр
Кэнг
Чан
- ТЭСценарист
Тайлер
Эткинс
- ТЭПродюсер
Тайлер
Эткинс
- ДШПродюсер
Джон
Шварц
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЭСХудожница
Эмили
Сересин
- БНОператор
Бен
Нотт
- БККомпозитор
Брайан
Кашиа