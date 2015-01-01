Беглец (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Драматический фильм «Беглец» посвящен злободневной теме сексуальных скандалов в большой политике. Окунуться в мир заговоров и политических интриг можно онлайн и совершенно бесплатно.
В результате взрыва на нефтяной платформе в океане в Новом Орлеане разворачивается настоящая экологическая катастрофа. Местный политик Колин Прайс (Николас Кейдж) начинает активную деятельность в поддержку местных жителей и переходит дорожку представителям высшей власти. Чтобы проучить «выскочку из Луизианы» чиновники из верхушки нанимают журналистов, готовых раскопать компромат на Прайса. Так на свет всплывает факт об интрижке женатого политика с симпатичной супругой одного из нефтяников Люси (Цейра Пайтон). Избиратели отворачиваются от Колина, равно как и его вторая половина. Удастся ли принципиальному, но чересчур любвеобильному мужчине вернуть доверие народа и наладить отношения с супругой (Конни Нильсен), вы узнаете, если будете смотреть политическую драму Остина Старка «Беглец» онлайн в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- ОСРежиссёр
Остин
Старк
- Актёр
Николас
Кейдж
- СПАктриса
Сара
Полсон
- Актриса
Конни
Нильсен
- Актёр
Уэнделл
Пирс
- ББАктёр
Брайан
Бэтт
- ПФАктёр
Питер
Фонда
- КБАктёр
Кристофер
Берри
- ФЛАктёр
Фредрик
Лене
- ОССценарист
Остин
Старк
- БГПродюсер
Бинго
Губельман
- КППродюсер
Крис
Папавасилиу
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- МРМонтажёр
Майкл
Р. Миллер
- ЭДОператор
Эллиот
Дэвис