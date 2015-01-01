Беглец (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

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Драматический фильм «Беглец» посвящен злободневной теме сексуальных скандалов в большой политике. Окунуться в мир заговоров и политических интриг можно онлайн и совершенно бесплатно.



В результате взрыва на нефтяной платформе в океане в Новом Орлеане разворачивается настоящая экологическая катастрофа. Местный политик Колин Прайс (Николас Кейдж) начинает активную деятельность в поддержку местных жителей и переходит дорожку представителям высшей власти. Чтобы проучить «выскочку из Луизианы» чиновники из верхушки нанимают журналистов, готовых раскопать компромат на Прайса. Так на свет всплывает факт об интрижке женатого политика с симпатичной супругой одного из нефтяников Люси (Цейра Пайтон). Избиратели отворачиваются от Колина, равно как и его вторая половина. Удастся ли принципиальному, но чересчур любвеобильному мужчине вернуть доверие народа и наладить отношения с супругой (Конни Нильсен), вы узнаете, если будете смотреть политическую драму Остина Старка «Беглец» онлайн в хорошем качестве.



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