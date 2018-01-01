Wink
Беги без оглядки
Актёры и съёмочная группа фильма «Беги без оглядки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Беги без оглядки»

Режиссёры

Уэйн Креймер

Wayne Kramer
Режиссёр

Актёры

Пол Уокер

Paul Walker
АктёрJoey Gazelle
Вера Фармига

Vera Farmiga
АктрисаTeresa Gazelle
Камерон Брайт

Cameron Bright
АктёрOleg Yugorsky
Алекс Нойбергер

Alex Neuberger
АктёрNicky Gazelle
Чазз Пальминтери

Chazz Palminteri
АктёрDetective Rydell
Карел Роден

Karel Roden
АктёрAnzor Yugorsky
Джон Ноубл

John Noble
АктёрIvan Yugorsky
Ивана Миличевич

Ivana Milicevic
АктрисаMila Yugorsky
Джонни Месснер

Johnny Messner
АктёрTommy 'Tombs' Perello
Артур Дж. Наскарелла

Arthur J. Nascarella
АктёрFrankie Perello (в титрах: Arthur Nascarella)

Сценаристы

Уэйн Креймер

Wayne Kramer
Сценарист

Продюсеры

Бретт Рэтнер

Brett Ratner
Продюсер
Тони Грация

Tony Grazia
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Иван Витер

Актёр дубляжа
Владимир Зайцев

Актёр дубляжа

Художники

Сьюзэн Кауфман

Susan Kaufman
Художница

Монтажёры

Артур Коберн

Arthur Coburn
Монтажёр

Операторы

Джим Уайтакер

James Whitaker
Оператор

Композиторы

Марк Айшем

Mark Isham
Композитор