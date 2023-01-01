Бедные-несчастные (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Викторианский Лондон. Сумасшедший хирург Годвин вылавливает из Темзы тело молодой беременной женщины, прыгнувшей с моста, пересаживает ей мозг её собственного нерожденного младенца и реанимирует. Белла поначалу передвигается как сломанная кукла и имеет весьма ограниченный словарный запас, но быстро учится. Чтобы наблюдать за ней, Годвин призывает на помощь студента-медика Макса, который заодно выглядит хорошей партией для девушки, но на Беллу кладет глаз плейбой-юрист Данкан Веддерберн и увлекает её в путешествие, где она познает мир и себя.



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