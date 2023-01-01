Бедные-несчастные (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Poor Things
Драмы, Комедии18+
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Сюжет
Викторианский Лондон. Сумасшедший хирург Годвин вылавливает из Темзы тело молодой беременной женщины, прыгнувшей с моста, пересаживает ей мозг её собственного нерожденного младенца и реанимирует. Белла поначалу передвигается как сломанная кукла и имеет весьма ограниченный словарный запас, но быстро учится. Чтобы наблюдать за ней, Годвин призывает на помощь студента-медика Макса, который заодно выглядит хорошей партией для девушки, но на Беллу кладет глаз плейбой-юрист Данкан Веддерберн и увлекает её в путешествие, где она познает мир и себя.
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Информация
СтранаИрландия, Великобритания, США, Венгрия
ЖанрыКомедии, Фантастика, Драмы
Рейти�нг
- Режиссёр
Йоргос
Лантимос
- Актриса
Эмма
Стоун
- ДКАктёр
Джеррод
Кармайкл
- КХАктриса
Кэтрин
Хантер
- КЭАктёр
Кристофер
Эбботт
- Актёр
Уиллем
Дефо
- ХШАктриса
Ханна
Шигулла
- СБАктриса
Сьюзи
Бемба
- Актёр
Марк
�Руффало
- ВПАктриса
Вики
Пеппердин
- РЮАктёр
Рами
Юссеф
- Сценарист
Тони
Макнамара
- АГСценарист
Аласдер
Грей
- Продюсер
Дэниэл
Баттсек
- ЭГПродюсер
Эд
Гвини
- Продюсер
Йоргос
Лантимос
- ДЛХудожник
Джеймс
Льюис
- БКХудожник
Бенце
Кальмар
- ЙММонтажёр
Йоргос
Мавропсаридис
- ДФКомпозитор
Джерскин
Фендрикс