Авантюристы HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Авантюристы HD
Приключения, Мелодрама91 мин12+
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О фильме
Катя и Андрей прилетают на Мальту на отдых. В дайвинг-центре они случайно встречают Макса — бывшего возлюбленного Кати, тайком занимающегося черной археологией. Во время одного из погружений Катя находит фрагмент жилета времен Второй мировой. Незадачливая троица начинает подводное расследование...
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Мелодрама
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.2 IMDb