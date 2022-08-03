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Авантюристы HD

Авантюристы HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Авантюристы HD
Приключения, Мелодрама91 мин12+

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О фильме

Катя и Андрей прилетают на Мальту на отдых. В дайвинг-центре они случайно встречают Макса — бывшего возлюбленного Кати, тайком занимающегося черной археологией. Во время одного из погружений Катя находит фрагмент жилета времен Второй мировой. Незадачливая троица начинает подводное расследование...

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Мелодрама
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.2 IMDb