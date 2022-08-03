Астрал: Новое измерение (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.92018, Astral
Ужасы80 мин18+
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О фильме
Юноша по имени Алекс еще в младенчестве потерял мать, которая покончила жизнь самоубийством. Он мечтает выйти на связь с ее духом и учится различным эзотерическим практикам, включая «астральную проекцию». Последствия экспериментов Алекса оказываются поистине ужасающими.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы
КачествоSD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.6 IMDb
- КМРежиссёр
Крис
Мул
- ФДАктёр
Фрэнк
Диллэйн
- КСАктриса
Катрин
Стэдмен
- ДИАктёр
Демсон
Идрис
- НПАктёр
Нед
Портиес
- ВГАктриса
Ванесса
Грасс
- Актёр
Тревор
Уайт
- ДШАктёр
Дарвин
Шоу
- МААктёр
Марк
Аикен
- ДБАктриса
Дженнифер
Брук
- ДХАктриса
Джульетт
Хоуланд
- КМСценарист
Крис
Мул
- КМПродюсер
Крис
Мул
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- СШХудожник
Саллиэнн
Шорт