Астрал: Новое измерение
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Астрал: Новое измерение

Астрал: Новое измерение (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.92018, Astral
Ужасы80 мин18+

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О фильме

Юноша по имени Алекс еще в младенчестве потерял мать, которая покончила жизнь самоубийством. Он мечтает выйти на связь с ее духом и учится различным эзотерическим практикам, включая «астральную проекцию». Последствия экспериментов Алекса оказываются поистине ужасающими.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал: Новое измерение»