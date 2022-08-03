Астрал: Новое измерение (фильм, 2018) смотреть онлайн

Юноша по имени Алекс еще в младенчестве потерял мать, которая покончила жизнь самоубийством. Он мечтает выйти на связь с ее духом и учится различным эзотерическим практикам, включая «астральную проекцию». Последствия экспериментов Алекса оказываются поистине ужасающими.

