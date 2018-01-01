Wink
Астрал: Новое измерение
Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал: Новое измерение»

Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал: Новое измерение»

Режиссёры

Крис Мул

Chris Mul
Режиссёр

Актёры

Фрэнк Диллэйн

Frank Dillane
АктёрAlex Harmann
Катрин Стэдмен

Catherine Steadman
АктрисаClaire Harmann
Демсон Идрис

Damson Idris
АктёрJordan Knight
Нед Портиес

Ned Porteous
АктёрBen Lawrence
Ванесса Грасс

Vanessa Grasse
АктрисаAlyssa Hodge
Тревор Уайт

Trevor White
АктёрGareth Powell
Дарвин Шоу

Darwin Shaw
АктёрJoel Harmann
Марк Аикен

Mark Aiken
АктёрDr. James Lefler
Дженнифер Брук

Jennifer Brooke
АктрисаKarina Richardson
Джульетт Хоуланд

Juliet Howland
АктрисаMichelle Collins

Сценаристы

Крис Мул

Chris Mul
Сценарист

Продюсеры

Крис Мул

Chris Mul
Продюсер

Актёры дубляжа

Глеб Гаврилов

Актёр дубляжа
Екатерина Тихомирова

Актриса дубляжа
Александр Скиданов

Актёр дубляжа
Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Таисия Тришина

Актриса дубляжа

Художники

Саллиэнн Шорт

Sallyann Short
Художник