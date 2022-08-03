Астрал: Глава 2
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Астрал: Глава 2

Астрал: Глава 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Insidious: Chapter 2
Ужасы101 мин18+

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О фильме

Семья Ламберт стремится раскрыть тайну, из-за которой они оказались в опасной связи с миром духов…

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал: Глава 2»