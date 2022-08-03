Астрал: Глава 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Insidious: Chapter 2
Ужасы101 мин18+
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О фильме
Семья Ламберт стремится раскрыть тайну, из-за которой они оказались в опасной связи с миром духов…
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрУжасы
КачествоSD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Ван
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актриса
Барбара
Херши
- СКАктёр
Стив
Култер
- ТСАктёр
Тай
Симпкинс
- Актёр
Ли
Уоннелл
- ЭСАктёр
Энгус
Сэмпсон
- ЛШАктриса
Лин
Шэй
- ЛСАктриса
Линдсэй
Сейм
- ДДАктриса
Джоселин
Донахью
- Сценарист
Ли
Уоннелл
- Сценарист
Джеймс
Ван
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ОППродюсер
Орен
Пели
- ЛБПродюсер
Лия
Буман
- БКПродюсер
Бэйли
Конуэй
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ДРОператор
Джон
Р. Леонетти
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара