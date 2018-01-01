Wink
Детям
Астерикс и Обеликс против Цезаря
Актёры и съёмочная группа фильма «Астерикс и Обеликс против Цезаря»

Актёры и съёмочная группа фильма «Астерикс и Обеликс против Цезаря»

Режиссёры

Клод Зиди

Клод Зиди

Claude Zidi
Режиссёр
Олаф Вийнантс

Олаф Вийнантс

Olaf Wijnants
Режиссёр

Актёры

Кристиан Клавье

Кристиан Клавье

Christian Clavier
АктёрAstérix
Жерар Депардье

Жерар Депардье

Gérard Depardieu
АктёрObélix
Роберто Бениньи

Роберто Бениньи

Roberto Benigni
АктёрLucius Detritus
Мишель Галабрю

Мишель Галабрю

Michel Galabru
АктёрAbraracourcix
Клод Пьеплю

Клод Пьеплю

Claude Piéplu
АктёрPanoramix
Даниэль Прево

Даниэль Прево

Daniel Prévost
АктёрProlix
Пьер Пальмад

Пьер Пальмад

Pierre Palmade
АктёрAssurancetourix
Летиция Каста

Летиция Каста

Laetitia Casta
АктрисаFalbala
Ариель Домбаль

Ариель Домбаль

Arielle Dombasle
АктрисаMme Agecanonix
Сим

Сим

Sim
АктёрAgecanonix

Сценаристы

Клод Зиди

Клод Зиди

Claude Zidi
Сценарист
Жерар Лозье

Жерар Лозье

Gérard Lauzier
Сценарист
Рене Госинни

Рене Госинни

René Goscinny
Сценарист

Продюсеры

Клод Берри

Клод Берри

Claude Berri
Продюсер
Дитер Фрэнк

Дитер Фрэнк

Dieter Frank
Продюсер
Пьер Грюнштейн

Пьер Грюнштейн

Pierre Grunstein
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Завьялов

Александр Завьялов

Актёр дубляжа
Николай Лавров

Николай Лавров

Актёр дубляжа
Юрий Герцман

Юрий Герцман

Актёр дубляжа
Николай Федорцов

Николай Федорцов

Актёр дубляжа
Юрий Лазарев

Юрий Лазарев

Актёр дубляжа

Художники

Жан Рабасс

Жан Рабасс

Jean Rabasse
Художник
Сильви Готреле

Сильви Готреле

Sylvie Gautrelet
Художница

Монтажёры

Эрве де Люз

Эрве де Люз

Hervé de Luze
Монтажёр

Операторы

Тони Пирс-Робертс

Тони Пирс-Робертс

Tony Pierce-Roberts
Оператор

Композиторы

Жан-Жак Голдман

Жан-Жак Голдман

Jean-Jacques Goldman
Композитор
Роланд Романелли

Роланд Романелли

Roland Romanelli
Композитор