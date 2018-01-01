Фильм Астерикс И Обеликс против Цезаря (1999)

Кристиан Клавье и Жерар Депардье в комедийной экранизации знаменитых французских комиксов о супергероях древней Галлии. 50-й год до нашей эры – разгар римской экспансии. Имперцы подчиняют себе почти всю Галлию, и только одна деревушка отчаянно сопротивляется подчиненным Цезаря. Такая непокорность объясняется легко: штатный друид этой деревни Панорамикс готовит секретное зелье, которое делает жителей сильнее целого римского легиона. Ну а оплот независимости деревушки – два ее лучших воина: хитроумный Астерикс и могучий Обеликс, которого в детстве уронили в чан с зельем. Однако долго хранить секрет успеха галлам не удается. Римский шпион узнает о волшебном напитке, и решает выкрасть Панорамикса из родной деревни. Смогут ли отважные галлы вернуть своего друида и одолеть римлян, узнаете, когда будете смотреть фильм «Астерикс и Обеликс против Цезаря» онлайн в хорошем качестве на Wink.



