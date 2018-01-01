Фильм Астерикс И Обеликс против Цезаря (1999)
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Кристиан Клавье и Жерар Депардье в комедийной экранизации знаменитых французских комиксов о супергероях древней Галлии. 50-й год до нашей эры – разгар римской экспансии. Имперцы подчиняют себе почти всю Галлию, и только одна деревушка отчаянно сопротивляется подчиненным Цезаря. Такая непокорность объясняется легко: штатный друид этой деревни Панорамикс готовит секретное зелье, которое делает жителей сильнее целого римского легиона. Ну а оплот независимости деревушки – два ее лучших воина: хитроумный Астерикс и могучий Обеликс, которого в детстве уронили в чан с зельем. Однако долго хранить секрет успеха галлам не удается. Римский шпион узнает о волшебном напитке, и решает выкрасть Панорамикса из родной деревни. Смогут ли отважные галлы вернуть своего друида и одолеть римлян, узнаете, когда будете смотреть фильм «Астерикс и Обеликс против Цезаря» онлайн в хорошем качестве на Wink.
Астерикс и Обеликс против Цезаря смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаИталия, Германия, Франция
ЖанрКино для детей, Фэнтези
КачествоFull HD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
- КЗРежиссёр
Клод
Зиди
- ОВРежиссёр
Олаф
Вийнантс
- Актёр
Кристиан
Клавье
- Актёр
Жерар
Депардье
- Актёр
Роберто
Бениньи
- МГАктёр
Мишель
Галабрю
- КПАктёр
Клод
Пьеплю
- ДПАктёр
Даниэль
Прево
- ППАктёр
Пьер
Пальмад
- Актриса
Летиция
Каста
- АДАктриса
Ариель
Домбаль
- САктёр
Сим
- КЗСценарист
Клод
Зиди
- ЖЛСценарист
Жерар
Лозье
- РГСценарист
Рене
Госинни
- КБПродюсер
Клод
Берри
- ДФПродюсер
Дитер
Фрэнк
- ПГПродюсер
Пьер
Грюнштейн
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Завьялов
- НЛАктёр дубляжа
Николай
Лавров
- ЮГАктёр дубляжа
Юрий
Герцман
- НФАктёр дубляжа
Николай
Федорцов
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- ЖРХудожник
Жан
Рабасс
- СГХудожница
Сильви
Готреле
- ЭдМонтажёр
Эрве
де Люз
- ТПОператор
Тони
Пирс-Робертс
- ЖГКомпозитор
Жан-Жак
Голдман
- РРКомпозитор
Роланд
Романелли