Ассистент звезды
Wink
Фильмы
Ассистент звезды
8.02020, The High Note
Драмы, Мелодрамы108 мин12+

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Ассистент звезды (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Мэгги с раннего детства увлекается музыкой, сочиняет мелодии и мечтает стать музыкальным продюсером. Свою карьеру в шоу-бизнесе она начинает с работы ассистенткой известной певицы Грэйс Дэвис. Однако спустя три года девушка чувствует, что застряла в этой должности, и понимает, что начальница не планирует перемен. За спиной у Грэйс Мэгги становится продюсером молодого артиста.

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ассистент звезды»

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