8.02020, The High Note
Драмы, Мелодрамы108 мин12+
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Ассистент звезды (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Мэгги с раннего детства увлекается музыкой, сочиняет мелодии и мечтает стать музыкальным продюсером. Свою карьеру в шоу-бизнесе она начинает с работы ассистенткой известной певицы Грэйс Дэвис. Однако спустя три года девушка чувствует, что застряла в этой должности, и понимает, что начальница не планирует перемен. За спиной у Грэйс Мэгги становится продюсером молодого артиста.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Ниша
Ганатра
- ДДАктриса
Дакота
Джонсон
- ТЭАктриса
Трейси
Эллис Росс
- КХАктёр
Келвин
Харрисон мл.
- Актёр
Айс
Кьюб
- ЗЧАктриса
Зои
Чао
- Актёр
Билл
Пуллман
- Актриса
Джун
Рафаэль
- ЮКАктёр
Юджин
Кордеро
- МИАктёр
Марк
Ивэн Джексон
- Актриса
Эдди
Иззард
- ФГСценарист
Флора
Грисон
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- НКПродюсер
Нэйтан
Келли
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ДИХудожница
Дженни
Иген