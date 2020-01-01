Ассистент звезды (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Мэгги с раннего детства увлекается музыкой, сочиняет мелодии и мечтает стать музыкальным продюсером. Свою карьеру в шоу-бизнесе она начинает с работы ассистенткой известной певицы Грэйс Дэвис. Однако спустя три года девушка чувствует, что застряла в этой должности, и понимает, что начальница не планирует перемен. За спиной у Грэйс Мэгги становится продюсером молодого артиста.



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