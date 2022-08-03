Арнольд!
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Арнольд!

Арнольд! (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Hey Arnold! The Movie
Приключения, Комедия72 мин0+

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О фильме

У безжалостного магната родился злодейский план: снести родной квартал Арнольда и выстроить на его месте огромный супермаркет. Время пошло, и кто-то должен встать на защиту уютного уголка. И этим кем-то станет… Арнольд!

Страна
Южная Корея, Великобритания, США
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Арнольд!»