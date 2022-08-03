Арнольд! (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Hey Arnold! The Movie
Приключения, Комедия72 мин0+
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О фильме
У безжалостного магната родился злодейский план: снести родной квартал Арнольда и выстроить на его месте огромный супермаркет. Время пошло, и кто-то должен встать на защиту уютного уголка. И этим кем-то станет… Арнольд!
СтранаЮжная Корея, Великобритания, США
ЖанрКомедия, Мультфильм, Приключения, Драма
КачествоSD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ТТРежиссёр
Так
Такер
- СКАктёр
Спенсер
Клейн
- ФСАктриса
Франческа
Смит
- ДУАктёр
Джамиль
Уокер Смит
- ДКАктёр
Дэн
Кастелланета
- ТМАктриса
Тресс
МакНилл
- ПСАктёр
Пол
Сорвино
- Актриса
Дженнифер
Джейсон Ли
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- ВСАктёр
Винсент
Скьявелли
- МЛАктёр
Морис
ЛаМарш
- СВСценарист
Стив
Викстен
- КБСценарист
Крэйг
Бартлетт
- КБПродюсер
Крэйг
Бартлетт
- ЭХПродюсер
Элби
Хехт
- МКПродюсер
Марджори
Кон
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- КХМонтажёр
Кристофер
Хинк
- ДЛКомпозитор
Джим
Лэнг