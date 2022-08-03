Арифметика подлости (фильм, 2011) смотреть онлайн

Студентка третьего курса Марина Казанцева влюблена в Константина, преподавателя по физкультуре. Их роман мог бы и состояться, если бы не козни однокурсницы Варвары, способной на подлость просто из зависти. Варвара врет Константину, что Марина – проститутка, и обманом женит его на себе. Но правда раскроется, и Костя будет умолять Марину дать ему еще один шанс…

