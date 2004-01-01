Ангелы с железными зубами
Wink
Фильмы
Ангелы с железными зубами
8.52004, Iron Jawed Angels
Драмы, Исторические118 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Ангелы с железными зубами (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Дерзкие молодые активистки, организовывают движение на защиту избирательных прав женщин, рискуя своими жизнями они хотят помочь американкам получить право голоса. Этот фильм — поучительный и тревожный взгляд в историю США. Здесь мы с вами узнаем, что граждане Америки считались «виновными», когда хотели выполнить первую поправку своих прав - их жестоко за это наказывали, тем самым нарушая Женевскую Конвенцию. Некоторые из этих нарушений существуют и до сих пор… Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Ангелы с железными зубами смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ангелы с железными зубами»

Всё