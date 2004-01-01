8.52004, Iron Jawed Angels
Драмы, Исторические118 мин18+
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Ангелы с железными зубами (фильм, 2004) смотреть онлайн
Сюжет
Дерзкие молодые активистки, организовывают движение на защиту избирательных прав женщин, рискуя своими жизнями они хотят помочь американкам получить право голоса. Этот фильм — поучительный и тревожн�ый взгляд в историю США. Здесь мы с вами узнаем, что граждане Америки считались «виновными», когда хотели выполнить первую поправку своих прав - их жестоко за это наказывали, тем самым нарушая Женевскую Конвенцию. Некоторые из этих нарушений существуют и до сих пор… Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Катя
фон Гарнье
- Актриса
Хилари
Суэнк
- ФОАктриса
Фрэнсис
О’Коннор
- Актриса
Джулия
Ормонд
- Актриса
Анжелика
Хьюстон
- МПАктриса
Молли
Паркер
- Актриса
Лора
Фрейзер
- ЛСАктриса
Лоис
Смит
- Актриса
Вера
Фармига
- Актриса
Брук
Смит
- Актёр
Патрик
Демпси
- ЕБСценарист
Евгения
Босвик-Сингер
- РССценарист
Рэймонд
Сингер
- ЛАПродюсер
Лен
Амато
- ДБПродюсер
Джеймс
Бигвуд
- ЛДПродюсер
Лидия
Дин Пилчер
- РФПродюсер
Робин
Форман
- ДКХудожник
Дэвид
Крэнк
- КХХудожница
Кэролайн
Харрис
- РГОператор
Робби
Гринберг
- РХКомпозитор
Райнхольд
Хайль