Ангелы Чарли (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.22019, Charlie's Angels
Боевики, Комедии113 мин18+
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Сюжет
Программистка Елена работает в компании, которая готовится к запуску нового гаджета Calista, и понимает, что изобретение несет смертельную опасность. Она объединяется с Сабиной и Джейн из частного агентства «Таунсенд», чтобы спастись от своих коварных боссов и предотвратить катастрофу.
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Информация
СтранаГермания, США
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии, Боевики, Приключения
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Элизабет
Бэнкс
- Актриса
Кристен
Стюарт
- Актриса
Наоми
Скотт
- ЭБАктриса
Элла
Балинска
- Актёр
Сэм
Клафлин
- НСАктёр
Ной
Сентинео
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- Актёр
Джимон
Хонсу
- Актёр
Патрик
Стюарт
- ЛХАктёр
Луис
Херардо Мендес
- ДТАктёр
Джонатан
Такер
- Сценарист
Элизабет
Бэнкс
- Продюсер
Элизабет
Бэнкс
- Продюсер
Дрю
Бэрримор
- ДБПродюсер
Даг
Белград
- ЭКПродюсер
Элизабет
Кантильон
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ДЧАктёр дубляжа
Дмитрий
Череватенко
- АОХудожник
Андреас
Ольсхаусен
- КОХудожница
Корнелия
Отт
- КБХудожница
Ким
Барретт
- МДМонтажёр
Мэри
Джо Марки
- БПОператор
Билл
Поуп
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер