Ангелы Чарли
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Ангелы Чарли

Ангелы Чарли (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.22019, Charlie's Angels
Боевики, Комедии113 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Программистка Елена работает в компании, которая готовится к запуску нового гаджета Calista, и понимает, что изобретение несет смертельную опасность. Она объединяется с Сабиной и Джейн из частного агентства «Таунсенд», чтобы спастись от своих коварных боссов и предотвратить катастрофу.

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Информация

Страна
Германия, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Боевики, Приключения

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ангелы Чарли»

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