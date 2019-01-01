Ангелы Чарли (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Программистка Елена работает в компании, которая готовится к запуску нового гаджета Calista, и понимает, что изобретение несет смертельную опасность. Она объединяется с Сабиной и Джейн из частного агентства «Таунсенд», чтобы спастись от своих коварных боссов и предотвратить катастрофу.



Ангелы Чарли смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.