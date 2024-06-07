Ангел пролетел (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно
8.92004, Ангел пролетел
Мелодрама84 мин12+
О фильме
«Ведьма», — бросают вслед Полине те, кто вчера приходил за помощью. Кто она, злая колдунья или добрая, но не очень счастливая женщина? Молодой столичный хирург Дмитрий приезжает в провинциальный городок и здесь к нему приходит настоящее, глубокое чувство. Он влюбляется... в ведьму! Мать Дмитрия делает все, чтобы разлучить влюбленных, и это ей удается. Но под Новый Год случается чудо: благодаря своему дару Полина спасает Дмитрию жизнь. И вот уже слышна сирена «Скорой», в которой едут Полина и Дмитрий, ожидая рождения ребенка...
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- ГБРежиссёр
Геннадий
Байсак
- ИСАктриса
Ирина
Семёнова
- КИАктёр
Кирилл
Иванченко
- Актёр
Виктор
Сергачев
- ОБАктриса
Ольга
Битюкова
- ПБАктёр
Павел
Белозеров
- Актриса
Ольга
Хохлова
- Актёр
Сергей
Цепов
- Актриса
Людмила
Нильская
- Актриса
Любовь
Руденко
- ЕКАктриса
Елена
Коровчук
- СКПродюсер
Сергей
Куликов
- ВОПродюсер
Валерий
Оня
- ТМХудожница
Татьяна
Морковкина
- ЕЕХудожница
Елена
Елисеева
- ВВМонтажёр
Вячеслав
Васильев
- ВБОператор
Вадим
Бузуев
- СМКомпозитор
Сергей
Миклашевский