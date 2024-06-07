Ангел пролетел (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

«Ведьма», — бросают вслед Полине те, кто вчера приходил за помощью. Кто она, злая колдунья или добрая, но не очень счастливая женщина? Молодой столичный хирург Дмитрий приезжает в провинциальный городок и здесь к нему приходит настоящее, глубокое чувство. Он влюбляется... в ведьму! Мать Дмитрия делает все, чтобы разлучить влюбленных, и это ей удается. Но под Новый Год случается чудо: благодаря своему дару Полина спасает Дмитрию жизнь. И вот уже слышна сирена «Скорой», в которой едут Полина и Дмитрий, ожидая рождения ребенка...

