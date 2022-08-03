Ангел мой
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Ангел мой

Ангел мой (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.62019, Angel of Mine
Триллер, Детектив93 мин18+

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О фильме

Семь лет назад Лиззи потеряла дочь — малютка погибла при пожаре в роддоме. С тех пор героиня постоянно пребывает в отчаянии, а близкие боятся за ее психическое здоровье. Особого накала эмоции Лиззи достигают, когда она начинает подозревать, что девочка жива и воспитывается соседкой.

Страна
США, Австралия
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ангел мой»