Ангел мой (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.62019, Angel of Mine
Триллер, Детектив93 мин18+
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О фильме
Семь лет назад Лиззи потеряла дочь — малютка погибла при пожаре в роддоме. С тех пор героиня постоянно пребывает в отчаянии, а близкие боятся за ее психическое здоровье. Особого накала эмоции Лиззи достигают, когда она начинает подозревать, что девочка жива и воспитывается соседкой.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- КФРежиссёр
Ким
Фаррант
- Актриса
Нуми
Рапас
- Актриса
Ивонн
Страховски
- Актёр
Люк
Эванс
- РБАктриса
Ребекка
Бауэр
- ФЛАктёр
Финн
Литтл
- АУАктриса
Анника
Уайтели
- ФМАктёр
Филип
Миллер
- ТМАктриса
Трэйси
Манн
- Актёр
Ричард
Роксбург
- ИСАктёр
Инди
Серафин
- ЛДСценарист
Люк
Дейвис
- ДРСценарист
Дэвид
Ригал
- СНСценарист
Сэфи
Неббу
- СГСценарист
Сириль
Гомез-Матьё
- Продюсер
Су
Армстронг
- ДХПродюсер
Джош
Х. Эттинг
- МСПродюсер
Мишель
Сен-Жан
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин