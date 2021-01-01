Ангел мести (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
После выхода на пенсию бывший комиссар полиции понял, что прикрывать продажных детективов было ошибкой. Но чтобы подчистить за собой город, он выбирает не самый гуманный способ — похитив невинного ребенка, он шантажирует его мать. Пытаясь спасти дочь, женщина становится орудием в войне против разбушевавшегося криминала. Впрочем, теперь ее гнева хватит не только на преступников.
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Информация
Рейтинг
4.0 КиноПоиск
3.0 IMDb
- Режиссёр
Джордж
Галло
- Актёр
Морган
Фриман
- Актриса
Руби
Роуз
- Актёр
Патрик
Малдун
- Актёр
Ник
Валлелонга
- ДЛАктриса
Джули
Лотт
- ХСАктриса
Ханна
Стокинг
- ДМАктёр
Джоэль
Майкли
- МДАктёр
Майлз
Долеак
- ПСАктёр
Пол
Сэмпсон
- РСАктёр
Ричард
Сальваторе
- Сценарист
Джордж
Галло
- НАПродюсер
Нат
Адамс
- Продюсер
Джордж
Галло
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ДВАктёр дубляжа
Дмитрий
Викулов
- ВЛАктриса дубляжа
Виктория
Левченко
- АГМонтажёр
Айван
Готье
- АНОператор
Анастас
Н. Микос
- АШКомпозитор
Альдо
Шлаку