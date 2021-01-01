Ангел мести (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

После выхода на пенсию бывший комиссар полиции понял, что прикрывать продажных детективов было ошибкой. Но чтобы подчистить за собой город, он выбирает не самый гуманный способ — похитив невинного ребенка, он шантажирует его мать. Пытаясь спасти дочь, женщина становится орудием в войне против разбушевавшегося криминала. Впрочем, теперь ее гнева хватит не только на преступников.



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