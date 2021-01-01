Ангел мести
Wink
Фильмы
Ангел мести
7.82021, Vanquish
Боевики, Триллеры90 мин18+

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Ангел мести (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

После выхода на пенсию бывший комиссар полиции понял, что прикрывать продажных детективов было ошибкой. Но чтобы подчистить за собой город, он выбирает не самый гуманный способ — похитив невинного ребенка, он шантажирует его мать. Пытаясь спасти дочь, женщина становится орудием в войне против разбушевавшегося криминала. Впрочем, теперь ее гнева хватит не только на преступников.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

4.0 КиноПоиск
3.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ангел мести»

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