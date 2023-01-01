Анастасия (мультфильм, 1997) смотреть онлайн
8.71997, Anastasia
Мультфильмы, Мюзикл90 мин12+
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Сюжет
Во время бала на дворец Николая II нападает Ленин с большевиками. Благодаря волшебному амулету, врученному Григорием Распутиным, княжне Анастасии удается сбежать через разлом времени в будущее. Оказавшись в незнакомой для себя стране под названием США, девочка заводит знакомство с тинейджер�ом Меган, которая помогает ей ассимилироваться. Однако Анастасия еще не знает, что по ее следам идет Распутин, над которым довлеют злые чары…
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыСемейные, Мюзикл, Мультфильмы, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДБРежиссёр
Дон
Блут
- ГГРежиссёр
Гари
Голдман
- Актриса
Мег
Райан
- Актёр
Джон
Кьюсак
- КГАктёр
Келси
Грэммер
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- Актёр
Хэнк
Азария
- БПАктриса
Бернадетт
Питерс
- Актриса
Кирстен
Данст
- АЛАктриса
Анджела
Лэнсбери
- РДАктёр
Рик
Джонс
- Актриса
Андреа
Мартин
- СГСценарист
Сьюзэн
Готье
- БЦСценарист
Боб
Цудикер
- НУСценарист
Нони
Уайт
- ДБПродюсер
Дон
Блут
- ГГПродюсер
Гари
Голдман
- МДПродюсер
Морин
Донли
- Актриса дубляжа
Вера
Воронкова
- МКАктриса дубляжа
Мария
Кац
- СВАктёр дубляжа
Сергей
Вещев
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Красноусов
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- ФТМонтажёр
Фиона
Трэйлер
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман