Анастасия
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Анастасия

Анастасия (мультфильм, 1997) смотреть онлайн

8.71997, Anastasia
Мультфильмы, Мюзикл90 мин12+

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Сюжет

Во время бала на дворец Николая II нападает Ленин с большевиками. Благодаря волшебному амулету, врученному Григорием Распутиным, княжне Анастасии удается сбежать через разлом времени в будущее. Оказавшись в незнакомой для себя стране под названием США, девочка заводит знакомство с тинейджером Меган, которая помогает ей ассимилироваться. Однако Анастасия еще не знает, что по ее следам идет Распутин, над которым довлеют злые чары…

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Анастасия»

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