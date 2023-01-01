Анастасия (мультфильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Во время бала на дворец Николая II нападает Ленин с большевиками. Благодаря волшебному амулету, врученному Григорием Распутиным, княжне Анастасии удается сбежать через разлом времени в будущее. Оказавшись в незнакомой для себя стране под названием США, девочка заводит знакомство с тинейджер�ом Меган, которая помогает ей ассимилироваться. Однако Анастасия еще не знает, что по ее следам идет Распутин, над которым довлеют злые чары…



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