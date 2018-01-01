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Американский маньяк
Актёры и съёмочная группа фильма «Американский маньяк»

Актёры и съёмочная группа фильма «Американский маньяк»

Режиссёры

Кайл Каувика Харрис

Кайл Каувика Харрис

Kyle Kauwika Harris
Режиссёр

Актёры

Шон Эшмор

Шон Эшмор

Shawn Ashmore
Актёр
Элизабет Митчелл

Элизабет Митчелл

Elizabeth Mitchell
Актриса
Джесси Шрэм

Джесси Шрэм

Jessy Schram
Актриса
Гаррет Диллахант

Гаррет Диллахант

Garret Dillahunt
Актёр
Брент Бэйли

Брент Бэйли

Brent Bailey
Актёр
Мэддисон Буллок

Мэддисон Буллок

Maddison Bullock
Актриса
Джоби Джеймс

Джоби Джеймс

Jobie James
Актёр
Брюс Дэвис

Брюс Дэвис

Bruce Davis
Актёр
Тодд Дженкинс

Тодд Дженкинс

Todd Jenkins
Актёр
Адам Хэмптон

Адам Хэмптон

Adam Hampton
Актёр
Мэри Басс

Мэри Басс

Mary Buss
Актриса
Ван Кваттро

Ван Кваттро

Van Quattro
Актёр
Конни Франклин

Конни Франклин

Connie Franklin
Актриса
Чандлер Райан

Чандлер Райан

Chandler Ryan
Актриса
Бен Холл

Бен Холл

Ben Hall
Актёр
Дрю Поллок

Дрю Поллок

Drew Pollock
Актёр
Селина Джейн

Селина Джейн

Selina Jayne
Актриса
Кайл Джейкоб Генри

Кайл Джейкоб Генри

Kyle Jacob Henry
Актёр
Гордон Батлер

Гордон Батлер

Gordon Butler
Актёр

Сценаристы

Кайл Каувика Харрис

Кайл Каувика Харрис

Kyle Kauwika Harris
Сценарист
Джудит Сандерс

Джудит Сандерс

Judith Sanders
Сценарист
Стивен Джон Вритнер

Стивен Джон Вритнер

Steven Jon Whritner
Сценарист

Продюсеры

Стивен Джон Вритнер

Стивен Джон Вритнер

Steven Jon Whritner
Продюсер
Николас Клемент

Николас Клемент

Nicholas Clement
Продюсер
Мэддисон Буллок

Мэддисон Буллок

Maddison Bullock
Продюсер
Джейкоб Райан Сновел

Джейкоб Райан Сновел

Jacob Ryan Snovel
Продюсер

Актёры дубляжа

Иван Породнов

Иван Породнов

Актёр дубляжа
Алексей Войтюк

Алексей Войтюк

Актёр дубляжа
Марк Попов

Марк Попов

Актёр дубляжа
Павел Дорофеев

Павел Дорофеев

Актёр дубляжа
Юлия Иванова

Юлия Иванова

Актриса дубляжа
Александр Коврижных

Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Виктория Дуженкова

Виктория Дуженкова

Актриса дубляжа
Михаил Глушковский

Михаил Глушковский

Актёр дубляжа
Людмила Ильина

Людмила Ильина

Актриса дубляжа
Илья Хвостиков

Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Александра Остроухова

Александра Остроухова

Актриса дубляжа

Художники

Джошуа Миллер

Джошуа Миллер

Joshua Miller
Художник
Кайт Брасел

Кайт Брасел

Cait Brasel
Художница

Композиторы

Кори Першбахер

Кори Першбахер

Cory Perschbacher
Композитор