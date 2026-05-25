Американский маньяк
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Американский маньяк

Фильм Американский маньяк

2026, The Huntsman
Триллер, Детектив18+
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О фильме

Серия ритуальных убийств шокирует общественность. Почерк маньяка ужасает: вырезанное сердце и алый плод у тела жертвы. Подозреваемых много, но главный из них находится в коме. Однако кровавая жатва продолжается, а следствие заходит в тупик.

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Американский маньяк»