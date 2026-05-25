Серия ритуальных убийств шокирует общественность. Почерк маньяка ужасает: вырезанное сердце и алый плод у тела жертвы. Подозреваемых много, но главный из них находится в коме. Однако кровавая жатва продолжается, а следствие заходит в тупик.

