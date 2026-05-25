Фильм Американский маньяк
2026, The Huntsman
Триллер, Детектив18+
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О фильме
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
3.7 IMDb
- ККРежиссёр
Кайл
Каувика Харрис
- ШЭАктёр
Шон
Эшмор
- Актриса
Элизабет
Митчелл
- ДШАктриса
Джесси
Шрэм
- ГДАктёр
Гаррет
Диллахант
- ББАктёр
Брент
Бэйли
- МБАктриса
Мэддисон
Буллок
- ДДАктёр
Джоби
Джеймс
- БДАктёр
Брюс
Дэвис
- ТДАктёр
Тодд
Дженкинс
- АХАктёр
Адам
Хэмптон
- МБАктриса
Мэри
Басс
- ВКАктёр
Ван
Кваттро
- КФАктриса
Конни
Франклин
- ЧРАктриса
Чандлер
Райан
- БХАктёр
Бен
Холл
- ДПАктёр
Дрю
Поллок
- СДАктриса
Селина
Джейн
- КДАктёр
Кайл
Джейкоб Генри
- ГБАктёр
Гордон
Батлер
- ККСценарист
Кайл
Каувика Харрис
- ДССценарист
Джудит
Сандерс
- СДСценарист
Стивен
Джон Вритнер
- СДПродюсер
Стивен
Джон Вритнер
- НКПродюсер
Николас
Клемент
- МБПродюсер
Мэддисон
Буллок
- ДРПродюсер
Джейкоб
Райан Сновел
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- МПАктёр дубляжа
Марк
Попов
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- ЮИАктриса дубляжа
Юлия
Иванова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ВДАктриса дубляжа
Виктория
Дуженкова
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- ДМХудожник
Джошуа
Миллер
- КБХудожница
Кайт
Брасел
- КПКомпозитор
Кори
Першбахер