Американская мечта (фильм, 2006) смотреть онлайн

Фильм «Американская мечта» –это отличная музыкальная комедия режиссера Пола Вайца, снятая им в 2006 году. В фильме снялись такие популярные актеры, как Дэннис Куэйд, Хью Грант, Уиллем Дефо, Мэнди Мур, Крис Клейн и другие.



Действие фильма «Американская мечта» начинается на следующее утро после перевыборов, когда президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Стеэтон в первый раз за четыре года решает прочитать утреннюю газету. Он так одержим этим чтением, что глава администрации президента начинает беспокоиться, как бы у Президента не случился нервный срыв от газетных новостей. Ему в голову приходит идея отвлечь президента и сделать его почетным членом жюри популярного телеконкурса песни «Американская мечта». В финал конкурса выходят очаровательная провинциальная блондинка Салли и эмигрант Омер Обейди, который готовится к террористическому акту. Дело в том, что мать Омера погибла в результате атаки американцев на Среднем Востоке, и тогда он присоединился к террористической организации, которая и не рассчитывала, что неуклюжий Омер может им на что-то сгодиться. Но теперь, когда он попал в финал конкурса, в жюри которого сам президент США, террористы видят в этом прекрасную возможность для покушения. Салли же, бросившая перед шоу своего парня, ветерана Ульяма Ульямса, теперь играет на камеру, притворяясь, что все еще любит его. А ведет это супер-популярное американское телевизионное реалити-шоу беспринципный Мартин Твид. Он прикладывает все усилия для того, чтобы его передача оставалась на вершине рейтингов как можно дольше, и готов пойти для этого любые жертвы.



