Амадей
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Амадей

Фильм Амадей

1984, Amadeus
Драма, Музыка153 мин18+
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О фильме

Шедевр Милоша Формана, завоевавший восемь премий «Оскар» в 1985 году. Сюжет перекликается с «Маленькими трагедиями» А.С. Пушкина и рассказывает историю токсичной дружбы Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Сальери, которого съедает чудовищная зависть к таланту гениального композитора.

Страна
США, Франция
Жанр
Драма, Биография, Музыка
Качество
SD
Время
153 мин / 02:33

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Амадей»