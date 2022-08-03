Шедевр Милоша Формана, завоевавший восемь премий «Оскар» в 1985 году. Сюжет перекликается с «Маленькими трагедиями» А.С. Пушкина и рассказывает историю токсичной дружбы Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Сальери, которого съедает чудовищная зависть к таланту гениального композитора.

