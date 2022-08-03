О фильме
Шедевр Милоша Формана, завоевавший восемь премий «Оскар» в 1985 году. Сюжет перекликается с «Маленькими трагедиями» А.С. Пушкина и рассказывает историю токсичной дружбы Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Сальери, которого съедает чудовищная зависть к таланту гениального композитора.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb
- МФРежиссёр
Милош
Форман
- ТХАктёр
Том
Халс
- Актёр
Ф.
Мюррэй Абрахам
- ЭБАктриса
Элизабет
Берридж
- РДАктёр
Рой
Дотрис
- Актёр
Саймон
Кэллоу
- КЭАктриса
Кристин
Эберсоул
- ДДАктёр
Джеффри
Джонс
- ЧКАктёр
Чарльз
Кей
- КМАктёр
Кеннет
МакМиллан
- КБАктёр
Кенни
Бейкер
- ЗМСценарист
Зденек
Малер
- ПШСценарист
Питер
Шеффер
- СЗПродюсер
Сол
Заенц
- Продюсер
Майкл
Хаусман
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- Актёр дубляжа
Игорь
Ясулович
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- КЧХудожник
Карел
Черны
- ТПХудожник
Теодор
Пиштек
- КТХудожник
Кристиан
Тури
- ТКМонтажёр
Т.М.
Кристофер
- МООператор
Мирослав
Ондржичек