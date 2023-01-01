Алиса здесь больше не живет
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Алиса здесь больше не живет

Алиса здесь больше не живет (фильм, 1974) смотреть онлайн

1974, Alice Doesn't Live Here Anymore
Драмы, Мелодрамы107 мин18+

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Сюжет

Алиса пытается выжить, оставшись после смерти мужа с маленьким сыном без средств к существованию. Они отправляются в другой город, но и там не везет: парень, добившийся ее расположения, оказался обыкновенным подонком.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Алиса здесь больше не живет»

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