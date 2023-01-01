Алиса здесь больше не живет (фильм, 1974) смотреть онлайн
1974, Alice Doesn't Live Here Anymore
Драмы, Мелодрамы107 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Алиса пытается выжить, оставшись после смерти мужа с маленьким сыном без средств к существованию. Они отправляются в другой город, но и там не везет: парень, добившийся ее расположения, оказался обыкновенным подонком.
Алиса здесь больше не живет смотре�ть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Мартин
Скорсезе
- Актриса
Эллен
Бёрстин
- Актриса
Дайан
Лэдд
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- ККАктёр
Крис
Кристофферсон
- БГАктёр
Билли
Грин Буш
- АЛАктёр
Альфред
Люттер III
- ЛГАктриса
Лилия
Гольдони
- Актриса
Джоди
Фостер
- ММАктёр
Мюррей
Мостон
- ЛБАктриса
Лэ�йн
Брэдбери
- ОМПродюсер
Одри
Маас
- ДСПродюсер
Дэвид
Сусскинд
- СВПродюсер
Сандра
Вентрауб
- ЛДАктриса дубляжа
Лариса
Данилина
- СХАктриса дубляжа
Серафима
Холина
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Сафонов
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ВРАктёр дубляжа
Виктор
Рождественский
- МЛМонтажёр
Марсия
Лукас