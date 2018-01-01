Wink
Алфавитный убийца
Актёры и съёмочная группа фильма «Алфавитный убийца»

Режиссёры

Роб Шмидт

Rob Schmidt
Режиссёр

Актёры

Элиза Душку

Eliza Dushku
АктрисаMegan Paige
Кэри Элвес

Cary Elwes
АктёрKenneth Shine
Тимоти Хаттон

Timothy Hutton
АктёрRichard Ledge
Том Маллой

Tom Malloy
АктёрOfficer Steven Harper
Майкл Айронсайд

Michael Ironside
АктёрCapt. Nathan Norcross
Билл Моусли

Bill Moseley
АктёрCarl Tanner
Карл Ламбли

Carl Lumbly
АктёрDr. Ellis Parks
Брайан Сканнелл

Brian Scannell
АктёрJay Castillo
Ларри Хэнкин

Larry Hankin
АктёрPerry
Джек МакГи

Jack McGee
АктёрHank

Сценаристы

Том Маллой

Tom Malloy
Сценарист

Продюсеры

Том Маллой

Tom Malloy
Продюсер
Исен Роббинс

Isen Robbins
Продюсер
Айми Шуф

Aimee Schoof
Продюсер
Брэндон Бэйкер

Brandon Baker
Продюсер

Художники

Линн Фалконер

Lynn Falconer
Художница