Алфавитный убийца
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Алфавитный убийца

Алфавитный убийца (фильм, 2008) смотреть онлайн

7.22008, The Alphabet Killer
Триллер, Криминал94 мин18+

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О фильме

Фильм о серийном убийце по мотивам реальных событий в небольших городках штата Нью-Йорк.


Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.2 IMDb