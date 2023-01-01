Аквамен и потерянное царство (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Aquaman and the Lost Kingdom
Фантастика, Фэнтези18+
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Сюжет
Пока Аквамен пытается совмещать отцовство и работу царём подводного мира, Дэвид Кейн вынашивает план мести. Его исследовательская экспедиция обнаруживает трезубец проклятого и запертого во льдах повелителя потерянного царства — так Дэвид попадает под влияние его злых чар. Чтобы справиться с этой угрозой, Аквамену придётся помочь сбежать из тюрьмы младшему брату, которого он сам туда и посадил.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- Режиссёр
Джеймс
Ван
- Актриса
Николь
Кидман
- ЯЖАктриса
Яни
Жао
- РПАктёр
Рэндалл
Пак
- Актриса
Эмбер
Хёрд
- ТМАктёр
Темуэра
Моррисон
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- Актёр
Яхья
Абдул-Матин II
- МШАктёр
Мартин
Шорт
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- Актёр
Патрик
Уилсон
- ДЛСценарист
Дэвид
Лесли Джонсон-Макголдрик
- Сценарист
Джеймс
Ван
- ПНСценарист
Пол
Норрис
- Продюсер
Роб
Кауэн
- ББХудожник
Билл
Брзески
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс