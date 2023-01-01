Аквамен и потерянное царство (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Пока Аквамен пытается совмещать отцовство и работу царём подводного мира, Дэвид Кейн вынашивает план мести. Его исследовательская экспедиция обнаруживает трезубец проклятого и запертого во льдах повелителя потерянного царства — так Дэвид попадает под влияние его злых чар. Чтобы справиться с этой угрозой, Аквамену придётся помочь сбежать из тюрьмы младшему брату, которого он сам туда и посадил.



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