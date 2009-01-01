Агент 117: Миссия в Рио (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

На дворе 1967 год. Десять лет спустя от своего первого приключения в Каире, шпион Юбер Бониссер де ля Бат, или же просто Агент 117, послан начальством в Рио-де-Жанейро, чтобы найти микрофильм, хранившийся ранее у одного нацистского высокопоставленного лица. Но наш агент совершенно случайно привлекает внимание агентов Моссада, израильской разведывательной службы...



Агент 117: Миссия в Рио смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.