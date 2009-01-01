Агент 117: Миссия в Рио (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, OSS 117: Rio ne répond plus
Боевики, Комедии96 мин18+
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Сюжет
На дворе 1967 год. Десять лет спустя от своего первого приключения в Каире, шпион Юбер Бониссер де ля Бат, или же просто Агент 117, послан начальством в Рио-де-Жанейро, чтобы найти микрофильм, хранившийся ранее у одного нацистского высокопоставленного лица. Но наш агент совершенно случайно привлекает внимание агентов Моссада, израильской разведывательной службы...
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Информация
СтранаФранция
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Боевики, Приключения, Криминал
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Миш�ель
Хазанавичус
- Актёр
Жан
Дюжарден
- ЛМАктриса
Луиз
Моно
- РФАктёр
Рюдигер
Фоглер
- Актёр
Алекс
Лютц
- Актриса
Рем
Кериси
- ПБАктёр
Пьер
Бельмар
- КСАктёр
Кен
Сэмюэлс
- СХАктёр
Серж
Хазанавичус
- ЛКАктёр
Лоран
Капеллуто
- ЧЛАктёр
Чирилло
Луна
- ЖАСценарист
Жан-Франсуа
Алин
- Сценарист
Мишель
Хазанавичус
- ЖБСценарист
Жан
Брюс
- ЭАПродюсер
Эрик
Альтмайер
- НАПродюсер
Николас
Альтмайер
- КМПродюсер
Клара
Мачадо
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Борзунов
- ШДХудожница
Шарлотта
Давид
- ГШОператор
Гийом
Шиффман
- ЛБКомпозитор
Людовик
Бурс