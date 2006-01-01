Адреналин (фильм, 2006) смотреть онлайн
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Сюжет
Динамичный боевик о наемном убийце, пытающемся найти лекарство от редкого яда. В главной роли Джейсон Стэйтем.
Киллер Чев узнает, что враги отравили его особенным китайским ядом, который способен загустить кровь и в конечном итоге остановить сердце. Чтобы выжить, наемному �убийце необходимо постоянно поддерживать высокий уровень адреналина в организме и разгонять кровь. Если его пульс падает ниже определенной отметки, Чев начинает чувствовать себя плохо. Теперь мужчине предстоит найти противоядие как можно скорее и отомстить недоброжелателям. Время идет, и Чев не может позволить себе расслабиться ни на секунду.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Невелдайн
- БТРежиссёр
Брайан
Тейлор
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- ЭСАктриса
Эми
Смарт
- ХПАктёр
Хосе
Пабло Кантильо
- ЭРАктёр
Эфрен
Рамирес
- ДЙАктёр
Дуайт
Йоакам
- КСАктёр
Карлос
Санс
- РУАктёр
Рено
Уилсон
- ЭГАктёр
Эди
Гатеги
- ГХАктёр
Гленн
Хауэртон
- ДКАктёр
Джей
Ксала
- Сценарист
Марк
Невелдайн
- БТСценарист
Брайан
Тейлор
- СУПродюсер
Скип
Уильямсон
- ПБПродюсер
Питер
Блок
- Продюсер
Гари
Лучези
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- КЛХудожник
Кристофер
Лоуренс
- ПХКомпозитор
Пол
Хаслингер