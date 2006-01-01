Адреналин
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Адреналин

Адреналин (фильм, 2006) смотреть онлайн

9.12006, Crank
Боевики, Криминал85 мин18+

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Сюжет

Динамичный боевик о наемном убийце, пытающемся найти лекарство от редкого яда. В главной роли Джейсон Стэйтем.

Киллер Чев узнает, что враги отравили его особенным китайским ядом, который способен загустить кровь и в конечном итоге остановить сердце. Чтобы выжить, наемному убийце необходимо постоянно поддерживать высокий уровень адреналина в организме и разгонять кровь. Если его пульс падает ниже определенной отметки, Чев начинает чувствовать себя плохо. Теперь мужчине предстоит найти противоядие как можно скорее и отомстить недоброжелателям. Время идет, и Чев не может позволить себе расслабиться ни на секунду.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Адреналин»

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