Адреналин (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Динамичный боевик о наемном убийце, пытающемся найти лекарство от редкого яда. В главной роли Джейсон Стэйтем.



Киллер Чев узнает, что враги отравили его особенным китайским ядом, который способен загустить кровь и в конечном итоге остановить сердце. Чтобы выжить, наемному �убийце необходимо постоянно поддерживать высокий уровень адреналина в организме и разгонять кровь. Если его пульс падает ниже определенной отметки, Чев начинает чувствовать себя плохо. Теперь мужчине предстоит найти противоядие как можно скорее и отомстить недоброжелателям. Время идет, и Чев не может позволить себе расслабиться ни на секунду.



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