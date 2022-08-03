Ад на колесах (фильм, 1977) смотреть онлайн
7.41977, The Car
Детектив, Ужасы92 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЭСРежиссёр
Эллиот
Силверстайн
- ДБАктёр
Джеймс
Бролин
- КЛАктриса
Кэтлин
Ллойд
- ДМАктёр
Джон
Марли
- РААктёр
Р.Г.
Армстронг
- ДРАктёр
Джон
Рубинстайн
- ЭТАктриса
Элизабет
Томпсон
- РДАктёр
Рой
Дженсон
- КРАктриса
Ким
Ричардс
- КРАктриса
Кайл
Ричардс
- КМАктриса
Кейт
Мурта
- МБСценарист
Майкл
Батлер
- ЭСПродюсер
Эллиот
Силверстайн
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ЕПАктриса дубляжа
Елена
Павловская
- БУАктёр дубляжа
Борис
Улитин
- АГАктёр дубляжа
Алексей
Гурьев
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- МММонтажёр
Майкл
МакКроски
- ДХОператор
Джералд
Хиршфелд
- Композитор
Леонард
Розенман