Ад на колесах
Wink
Фильмы
Ад на колесах

Ад на колесах (фильм, 1977) смотреть онлайн

7.41977, The Car
Детектив, Ужасы92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Шериф Уэйд Парент должен помешать огромному, черному двухдверному седану терроризировать маленький городок в Нью-Мехико. Никто не знает, откуда взялся этот автомобиль, кто за его рулем и как его остановить.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ад на колесах»